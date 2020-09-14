Политологи оценили итоги выборов 13 сентября 2020 в Самарской области

Эксперты высоко оценивают легитимность самарских выборов Фото: Ольга НОВИКОВА

Эксперты-политологи оценили проведение голосования и итоги муниципальных выборов 13 сентября 2020 в Самарской области. Эксперты отметили, что они прошли практически без нарушений, количество жалоб наблюдателей было гораздо меньше, чем в прошлом году.

Профессор финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев считает, что успехи «Единой России», которая получила почти 90% всех депутатских мандатов в регионе, связан с личным авторитетом самарского губернатора Дмитрия Азарова.

- Для Самарской области решающим фактором стал тот факт, что здесь отказались от двуглавой системы и губернатор возглавил «Единую Россию», - подчеркнул Олег Матвейчев. Политолог отметил высокий авторитет главы региона: он уверен, что победа партии – это победа губернатора.

Другой ведущий российский политолог Дмитрий Орлов также считает, что победа «Единой России» очень убедительна, а выборы – легитимны.

- На победу в голосовании «Единой России» в Самарской области повлияли многие факторы, в первую очередь политика и стратегия лидерства, которая была заявлена главой региона Дмитрием Азаровым, - отметил Дмитрий Орлов.