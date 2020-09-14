Зрелище не для слабонервных: на М-5 водитель легковушки расплющил машину о «Газель»

Смертельное ДТП произошло в Сергиевском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 14 сентября, в Самарской области произошла трагедия. На 1072 километре федеральной трассы М-5 в Сергиевском районе случилась серьезная авария.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с бортовой «Газелью».

- Зрелище не для слабонервных, капоты обеих машин – всмятку, - поделились страшными впечатлениями очевидцы.

К сожалению, избежать жертв не удалось. Водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП.