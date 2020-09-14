Под Сызранью погиб водитель перевернувшегося тягача

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

В воскресенье, 13 сентября, на 912 километре трассы М-5 в направлении Самары произошло смертельное ДТП. Там в районе Сызрани перевернулся грузовик. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина, который управлял тягачом с полуприцепом и грузом металла, был зажат в кабине и получил не совместимые с жизнью травмы.

Чтобы вызволить пострадавшего, потребовалась помощь спасателей, поэтому к месту происшествия оперативным дежурным был направлен поисково-спасательный отряд Сызрани. При помощи гидравлического домкрата и разжима они срезали стойки кабины и двери, но помочь водителю уже ничем не могли.