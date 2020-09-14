Движение транспорта в Самаре ограничат из-за триатлона

Движение транспорта будет временно ограничено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоятся чемпионат и первенство Самарской области по триатлону среди любителей IRONSTAR. По сообщению администрации Самары, 19 сентября с 06:00 до 17:00 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

- по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Стоит отметить, что вышеуказанные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД УМВД России по Самаре.

Стоянка транспортных средств на вышеуказанных улицах в этот период также будет запрещена.

Кроме того, 19 сентября 2020 с 05:00 до 17:00 будет отменено движение троллейбусов по маршрутам № 16 «Губернский рынок – 6 причал» и № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская». А вот движение автобусных маршрутов № 61, 247, 261, 3, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297, 11 будет организовано по скорректированным схемам.