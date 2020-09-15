В Крутых Ключах провели праздничный митинг возле танка Т-34

Мероприятие посетили ветераны, действующие танкисты и юнармейцы

В микрорайоне Крутые Ключи отметили День танкиста, в этом году он выпал на 13 сентября. Празднование с участием ветеранов и действующих военных танковых дивизий прошло в знаковом месте — возле монумента с легендарным танком Т-34. Там при поддержке депутата Самарской губдумы и председателя совета директоров корпорации «Кошелев» Владимира Кошелева устроили митинг.

Так, на мероприятие приехали председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов. Среди участников также был житель микрорайона - полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Сторожилов. Почетным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Василий Григорьевич Лященко, которому в этом году исполнилось 93 года.

В рамках празднования юнармейцы из школы № 7 прошли торжественным маршем по площадке у танка. Также все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к танку Т-34.