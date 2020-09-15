В Самарской области водителя и пассажира «десятки» зажало в салоне после ДТП с ВАЗ-2112

Последствия ДТП оказались весьма серьезными ФОТО: ПСС Самарской области

Сегодня утром, во вторник 15 сентября, в Самарской области произошло серьезное ДТП. В Сызранском районе на 28 километре трассы «Старая Рачейка - Смолькино» примерно в 7:20 лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

- Водителю и пассажиру «десятки» понадобилась помощь спасателей. Они оказались зажаты в салоне, - рассказывают в ПСС региона.

Пострадавших извлекли из поврежденного кузова авто. На месте с ними работали медики скорой помощи. Водителя «двенадцатой» госпитализировали.

Аварийно-спасательные работы были завершены в 9:20. Сейчас по факту аварии проводят проверку сотрудники полиции.