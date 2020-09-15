«Бюллетени признали недействительными»: глава облизбиркома рассказал о нарушениях на выборах в Самарской области 13 сентября 2020

На выборах не обошлось без жалоб и нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава регионального облизбиркома Вадим Михеев рассказал о нарушениях на выборах 13 сентября 2020 в Самарской области. По его словам, за все время проведения избирательной кампании с июня 2020 года в избирком поступили 184 жалобы.

- В основном мы передавали их на рассмотрение в нижестоящие комиссии, так как именно они являлись организаторами данных выборов, - пояснил Вадим Михеев. - 142 дела по жалобам на нарушения были рассмотрены в судах общей юрисдикции.

Один из судов проходил непосредственно 13 сентября – в Октябрьском районе рассматривали сразу 8 заявлений по признанию бюллетеней недействительными. Однако, как рассказали в избиркоме, в итоге суд решил, что с ними все в порядке.

- Ряд кандидатов были восстановлены 11-12 сентября, из-за этого избиркомам пришлось срочно перепечатывать бюллетени. Часть этих восстановленных депутатов потребовали признать недействительными результаты досрочного голосования, где в бюллетенях не было их фамилий. Однако это противоречит существующему законодательству, избиратели пришли на участки и выразили свою волю, мы были обязаны учесть их голоса, - отметил Вадим Михеев. – Поэтому суд отклонил требования восстановленных кандидатов.

Тем не менее более полутора сотен бюллетеней все-таки были признаны недействительными. Правда, по другим основаниям. 132 бюллетеня аннулировала ТИК Ленинского района Самары: при выгрузке бюллетеней из сейф-пакета их оказалось больше, чем было обозначено в протоколе.

Также 19 бюллетеней были признаны недействительными в Промышленном районе Самары: основанием послужила жалоба наблюдателей на нарушение процедуры досрочного голосования.