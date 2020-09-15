Еще 944 гражданина Узбекистана отправились домой из палаточного лагеря в Самарской области

Еще один поезд должен отправится в путь 19 сентября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 14 сентября поездом Кинель-Ташкент домой отправились еще 944 гражданина Республики Узбекистан. Очередной вывозной рейс был организован на межгосударственном уровне. Власти России и Узбекистана при содействии Губернатора и Правительства Самарской области снова помогли людям вернуться на родину, хотя государственные границы как были закрыты, так закрытыми и остаются из-за пандемии коронавируса.

Напомним, трудовые мигранты со всей страны стали приезжать в Самарскую область еще с начала мая. Все потому что кто-то распространил слух о том, что из нашего региона можно беспрепятственно уехать в Ташкент. Как отметили в правительстве Самарской области, это не соответствует действительности.

В итоге на территории области стали появляться стихийные палаточные лагеря. Позже по поручению губернатора Самарской области для мигрантов был организован благоустроенный лагерь сначала в Большечерниговском районе, а теперь и в Кинельском районе. Там есть административные и медицинские палатки, торговые ряды, где можно купить продукты и предметы первой необходимости, туда привозят питьевую воду. Для безопасности местных жителей и иностранцев, работают сотрудники полиции.

Кстати, трудовым мигрантам предлагали даже работу в разных селах и городах области. Составили перечень вакансий, получилось около 2,5 тысяч предложение с зарплатами от 20 до 50 тысяч рублей. Однако, абсолютное большинство иностранцев от такого предложения отказались. Мотивируя это тем, что их цель пересечь границу с Казахстаном и попасть в Узбекистан, а совсем не работа.

В итоге пришлось подключать к решению проблемы представителей Посольства Узбекистана в РФ и Генконсульства этой Республики в Казани. В итоге всего с территории Самарской области в Ташкент вывезли 8,5 тысяч граждан Узбекистана. Но и по сей день в пункте временного пребывания в Кинельском районе продолжают оставаться трудовые мигранты, а между тем на улице холодает. Очередной поезд с ж/д станции Кинель планируют отправить 19 сентября.