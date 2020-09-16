Игорь Рудаков покинул пост главы Кировского района Самары

Игорь Рудаков успел поработать в департаменте благоустройства города и последние 5 лет трудился на посту главы Кировского района Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У Кировского района Самары может смениться руководитель. Во вторник, 15 сентября, у нынешнего главы района Игоря Рудакова закончился 5-летний срок работы. Теперь предстоит провести новый конкурс на этот пост.

- Закончился очередной рабочий этап в жизни. Кировский район, спасибо за совместную работу, поддержку и понимание! 5 лет как один день... Много сделано! - написал Игорь Рудаков в своем твиттере.

Многие жители города поблагодарили его за хорошую работу и предложили и дальше заниматься жизнью Кировского района. На что Игорь Рудаков устроил опрос, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру на второй срок или уже пора отправиться на пенсию. По его словам, результат зависит от горожан.

К слову, нашлись такие самарцы, которые захотели заполучить Игоря Рудакова в свой район. Они начали ему предлагать занять должность главы Промышленного или Красноглинского. Чиновник же попросил не «сватать» его в другие районы и посоветовал наладить отношения с теми главами, которые уже есть. У каждого из них, по его мнению, есть много положительных качеств.