В продаже появились билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск»

Фото: kc-camapa.ru
В Самаре стартовала продажа билетов на ближайший домашний матч «Крыльев Советов». Наша футбольная команда встретится с брянским «Динамо» 23 сентября в 19:00 в рамках 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ на стадионе «Самара Арена».
Билеты, стоимость которых, к слову говоря, начинается от 150 рублей, можно будет приобрести не только онлайн, но и в магазинах «Крыльев» на «Металлурге» и в ТЦ «Сила Спорта».
Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», зрители с ограниченными возможностями здоровья смогут приобрести билеты на матч только в ТЦ «Сила Спорта» (подробности – по телефону: +7 937 999-10-53).