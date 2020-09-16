В продаже появились билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск»

Фото: kc-camapa.ru

В Самаре стартовала продажа билетов на ближайший домашний матч «Крыльев Советов». Наша футбольная команда встретится с брянским «Динамо» 23 сентября в 19:00 в рамках 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ на стадионе «Самара Арена».

Билеты, стоимость которых, к слову говоря, начинается от 150 рублей, можно будет приобрести не только онлайн, но и в магазинах «‎Крыльев» на «‎Металлурге» и в ТЦ «Сила Спорта».

Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», зрители с ограниченными возможностями здоровья смогут приобрести билеты на матч только в ТЦ «Сила Спорта» (подробности – по телефону: +7 937 999-10-53).