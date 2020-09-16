В Самарской области сотрудник предприятия попал под статью за «липовые» показатели работы

Мужчина может попасть за решетку за свою "хитрость" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудник одного из сызранских предприятий стал фигурантом уголовного дела. 46-летний мужчина пошел на служебный подлог, чтобы завысить в глазах начальства свои успехи по работе.

- Установлено, что в 2019 и 2020 годы подозреваемый за денежные вознаграждения вносил ложные сведения в официальные документы и по договоренности с представителем организации по экспорту пищевой продукции выдавал разрешительные сопроводительные документы без фактической проверки, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Таким образом мужчина «улучшил» показатели своей работы 16 раз. Недобросовестного работника выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского ЛО МВД России на транспорте. На мужчину завели несколько дел по статьям «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество». Что касается руководства предприятия, где он трудился, то ему поручили усилить контроль за работой подчиненных.