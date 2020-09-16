Жителей Самарской области удивил первый снег в сентябре 2020

Фото: Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы Фото: vk.com

В Самарской области стремительно меняется погода: сначала по-летнему было тепло, потом ему на смену пришли дожди и холод, а теперь и вовсе в регион нагрянул первый снег. По крайней мере, так считают жители Похвистневского района, которые запечатлели это явление во вторник, 15 сентября.

- В Похвистневе выпал снег. С первым снегом! - пишут местные жители в соцсетях.

Многие жители региона такому повороту событий были сильно удивлены, ведь неделю назад погода радовала +27 градусами. Нашлись и те, кто не поверил в снег. По словам одних интернет-пользователей, на самом деле это был град. Небольшой, к слову, недавно прошел в Кротовке. Другие же уверены, что появлению белых хлопьев на земле поспособствовали ночные заморозки. Как бы то ни было, погода явно намекает, что зима не за горами и пора утепляться.