АЧС выявили еще в одном селе Самарской области

В Самарской области с начала 2020 года зарегистрировали 110 случаев АЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Африканская чума свиней продолжает захватывать все новые населенные пункты Самарской области. На этот раз вирус добрался до села Купино Безенчукского района. В одном из подсобных хозяйств на улице Центральной там умерла домашняя свинья.

- АЧС в Безенчукском районе впервые была зафиксирована 24 июля 2020 года. С тех пор заболевание распространилось на 7 населенных пунктов: Кануевка, Екатериновка, Александровка, Преполовенка, Никольское, Троицкое и Купино. Во всех этих селах погибли домашние свиньи. Также АЧС выявили в трех охотничьих хозяйствах на территории района, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, с начала этого года уже зарегистрировано 110 случаев заболевания африканской чумой свиней: 43 - среди диких кабанов, 65 - среди домашних свиней и в 2 случаях геном АЧС выявили в продукции животноводства. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса: проводят дезинфекцию, а также в радиусе 5 км от очага АЧС забирают всех свиней и ликвидируют их. Кроме того, владельцам собственных хозяйств советуют перевести животных на безвыгульный режим.