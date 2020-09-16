В Самаре назвали сроки открытия «радужного» детского сада

Фото: Администрация Самары

Детский сад на улице Ташкентской в Самаре, который за яркий внешний вид в народе уже окрестили «радужным», уже совсем скоро откроет свои двери для маленьких посетителей.

Во время совещания с региональными министрами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что детский сад должен начать свою работу 30 сентября 2020 года. Также стало известно, что вся необходимая документация, которая требуется для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию, будет подготовлена 20 сентября.

Стоит напомнить, что все свободные места в детском саду на Ташкентской уже давно закончились, однако сроки сдачи здания, которое рассчитано на 240 воспитанников, затянулись. С застройщиком уже вовсю ведутся судебные тяжбы из-за халатного отношения к работе, поэтому все виновные будут наказы.