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Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти «Веста» влетела в отбойник и столкнулась с двумя авто: есть жертвы

Авария произошла на участке, где идет ремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Весте" раскурочило всю переднюю часть / Фото: ЧП Самара | Тольятти

"Весте" раскурочило всю переднюю часть / Фото: ЧП Самара | Тольятти

Фото: vk.com

Утром в среду, 16 сентября, на трассе М-5 под Тольятти произошло страшное ДТП. Там столкнулись три автомобиля: «Лада Веста», «Мазда» и «Рено». Без жертв не обошлось.

- По предварительным данным, все трое двигались со стороны Самары в Тольятти. На участке дороги, где шел ремонт, водитель «Весты» потерял управление и врезался в отбойник, после чего авто развернуло. Потом с ним столкнулись еще две машины, - сообщают в группе «Происшествия Тольятти».

По словам очевидцев, удар, который пришелся на «Весту», был очень сильный. Водитель погиб на месте. Также есть информация, что в аварии пострадали два его пассажира. Их увезли в больницу. Из-за случившегося на трассе от аэропорта Курумоч со стороны Самары в направлении Тольятти образовалась серьезная пробка. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка

Из-за аварии на трассе образовалась пробка

Фото: vk.com

ДТП