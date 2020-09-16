Глава Самары Елена Лапушкина попробовала меню школьных столовых

Фото: Администрация городского округа Самара

15 сентября глава города Елена Лапушкина посетила несколько школ Кировского района и лично проверила соблюдение мер санитарной безопасности. Об этом сообщает администрация Самары.

Особо пристальное внимание в ходе проверки было уделено пищевым блокам, так как, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 сентября 2020 года во всех школах должно быть организовано бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс.

Дабы убедиться в безукоризненном выполнении этого поручения, Елена Лапушкина лично попробовала творожно-рисовый пудинг и чай с молоком, который ей предложили в школе № 112. После таких проверок можно и на обеденный перерыв не уходить.

Также глава города посетила открывшуюся после капитального ремонта школу №162. Здесь организовали специальный график приема пищи для каждого отдельного класса, а помещение столовой поделили на два блока.

«Ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях надо продолжать, во многих школах это необходимо для качественной организации питания. В тех школах, где это действительно требуется, будем планировать капитальный ремонт: приобретение техники, специализированного оборудования и замену мебели в обеденных залах», - подчеркнула Елена Лапушкина.