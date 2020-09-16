В Самаре мужчина организовал в своей квартире притон

Задержанному грозит до 4-х лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Физкультурной задержан 40-летний местный житель, которого подозревают в том, что он представлял наркозависимым людям свое жилье. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции внимательно осмотрели квартиру задержанного и обнаружили большое количество недвусмысленных артефактов, таких как одноразовые шприцы, ложки и стеклянные бутылки.

Мужчина, который, к слову, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, пояснил, что разрешал молодым людям собираться у него дома для употребления наркотических веществ. Разумеется не бесплатно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Нарко-рантье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.