Самарцам пообещали сохранить соцгарантии при формировании бюджета на 2021 год

Андрей Исаев рассказал об основных направлениях работы "Единой России" в осеннюю сессию

Представители партии «Единая Россия» рассказали о своих приоритетах работы в осеннюю сессию. По словам первого заместителя фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента, члена комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, основным направлением станет формирование бюджета, в котором важное место займет соцобеспечение жителей.

- Наша главная задача – это полное сохранение социальных гарантий, несмотря на сокращение бюджетных возможностей, обеспечение индексации пенсий и пособий, – отметил парламентарий.

Также он добавил, что партия рассмотрит и другие вопросы: изменения в ТК РФ, касающиеся прав «удаленных» работников, реформирование службы занятости, обеспеченность лекарствами и неприкосновенность минимального дохода граждан.

- Партия поставила перед нами четкие задачи: сформировать бюджет на 2021 год с сохранением всех социальных гарантий нашим жителям. Да, пандемия и экономический спад, безусловно, эту работу легкой не сделают. Но у нас есть есть опыт в решении подобных задач. Конечно, придется чем-то пожертвовать. Но, уверяю, социалку это не затронет, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.