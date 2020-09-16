Большинство заболевших COVID-19 в Самарской области 16 сентября нашли среди пациентов с пневмонией и ОРВИ

Больных коронавирусом в регионе с каждым днем становится все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразился коронавирусом еще 121 житель Самарской области. По данным на 16 сентября в лидерах по суточному приросту заболевших — Самара. Здесь выявили 47 человек с COVID-19. На второе место «вырвалась» Сызрань с 14 заболевшими. Тройку замыкает Тольятти, где нашли еще 11 зараженных.

- 8 человек с ковид выявили в Похвистневе, по 7 — в Новокуйбышевске и Октябрьске, по 4 — в Красноярском и Шигонском районах, по 3 — в Жигулевске, Похвистневском, Челно-Вершинском районах, по 2 — в Чапаевске, Большеглушицком районе, по одному — в Безенчукском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Нефтегорском, Сергиевском и Хворостянском районах, - сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Большую часть новых зараженных — 93 человека — выявили среди тех, кого изначально лечили от пневмонии и ОРВИ, 16 человек ранее контактировали с уже зараженными, 12 человек узнали свой диагноз при профосмотре.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 10187 случаев коронавируса, 7888 пациентов выздоровели, 145 человек, к сожалению, скончались. Один — за минувшие сутки.