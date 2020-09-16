В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который убил в ДТП четырех людей

Фото: ГУ МВД Самарской области

В июле прошлого года мужчина 1994 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Опель Астра», двигался по автодороге «Сызрань - Шигоны - Волжский Утес» и попал в ДТП. Закончилось оно гибелью четырех человек. Об этом сообщает ГУ МВД Самарской области.

Водитель не принял во внимание тот факт, что дорожное покрытие во время проливного на тот момент дождя стало скользким, и нарушил скоростной режим. Это послужило причиной столкновения с «Киа Рио», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП погибли водитель корейского автомобиля и трое пассажиров «Опеля».

Недавно виновнику смертельного ДТП вынесли приговор. Сызранский районный суд признал водителя автомобиля «Опель Астра» виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц. С учетом того, что у мужчины есть двое маленьких детей, ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.