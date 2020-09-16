На Московском шоссе в Самаре скорая помощь сбила пешехода

Очевидцы сделали фото с места ДТП ФОТО: Алина Минеева/ДТП 163 Самара Фото: соцсети

Сегодня днем, 16 сентября, в районе пересечения Московского шоссе и улицы Коммунистической произошло ДТП. Там автомобиль скорой помощи сбил пешехода. По предварительной версии, пострадавших переходил дорогу в неположенном месте.

- Скорая ехала по вызову, видимо. Мигалки были включены. А он решил перебежать. Не успел, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" местная жительница Александра Карасева.

На место подоспели коллеги медиков. Они уложили пострадавшего на носилки и увезли в больницу. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.