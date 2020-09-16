В Самаре 20-летний парень на съемной квартире совратил 15-летнюю девочку

Разбирательства по преступлению продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ на 20-летнего молодого человека. По версии следствия, он на съемной квартире в переулке Ново-Молодежном в Куйбышевском районе совратил 16-летнюю девочку.

- На момент преступления - апреля 2020 года - ей было 15. Парень вступил с ней в половую связь без оказания физического и морального воздействия, с ее согласия, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Отметим, что подозреваемый уже судим за грабеж. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.