Жители Самары просят вернуть остановку на Пугачевском тракте

Добираться с Пугачевского тракта в центр города стало менее удобно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары крайне недовольны отсутствием остановки общественного транспорта на Пугачевском тракте. Напомним, что ее убрали во время строительных работ второй очереди Фрунзенского моста.

Не то чтобы это единственное место, с которого можно было покинуть известную в народе «стошку», однако схема движения маршрутов автобусов №26, 48д, 48к, 66, 76, 108 и 215к из-за отсутствия этой самой остановки все же заметно изменилась.

Горожане стали жаловаться в твиттере на то, что до начала строительных работ все автобусы, следовавшие из города в Куйбышевский район, на перекрестке поворачивали налево. Это позволяло самарцам без проблем добираться из этой части города до центра и обратно. Но во время строительства многострадальный поворот отменили.

Дабы решить больной для общественности вопрос, представители департамента транспорта обратились в региональный минтранс. Кроме того, бонусом предлагается организовать автобусные остановки на пересечении улиц 40 лет Пионерии и Калининградской.