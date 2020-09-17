В Самарской области закрыли опасную заправку

Был суд, где владельца АГЗС признали виновным в совершении административного правонарушения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красноярском районе Самарской области приставы закрыли АГЗС, на которой нашли нарушения правил безопасности. Она не будет работать 30 суток. За это время владелец заправки должен устранить все нарушения, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

- Специалисты установили, что на заправочной станции не проводится наружный осмотр газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях и определения состояния теплоизоляции и окраски, часть трубопроводов подвержена коррозии, а также отсутствует акт приемки технических устройств для проведения комплексного опробования, - рассказали приставы.

Был суд, где владельца АГЗС признали виновным в совершении административного правонарушения.