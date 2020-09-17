Самара вошла в десятку популярных туристических авианаправлений для непляжного отдыха

Любители осеннего отдыха уже пакуют чемоданы и готовятся к вылету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составил список самых популярных туристических авианаправлений этой осени для непляжного отдыха. В первую десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и, конечно же, наша Самара. Однако больше всего жителям России импонируют перелеты в Краснодар.

Минимальный чек по авиабилетам туда, по данным официального сайта аэропорта Курумоч, составляет 3335 рублей в будний день, что почти на 30% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом стоимость активных туров в Краснодарском крае и Адыгее составляет 18,5 тыс. рублей, что даже вместе с учетом стоимости перелета и проживания на выходе составляет вполне адекватную сумму. Неудивительно, что это направление пользуется сейчас такой популярностью.