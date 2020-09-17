Самарский прокурор перешел на службу в Ялту

Свою профессиональную карьеру Родивилов начал в 2000-х году с должности следователя прокуратуры Октябрьского района Самары.

Генеральный прокурор РФ назначил на должность прокурора Ялты бывшего руководителя этого ведомства в Ленинском районе Самары Алексея Родивилова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

Свою профессиональную карьеру Родивилов начал в 2000 году с должности следователя прокуратуры Октябрьского района Самары. После этого он стремительно двигался по службе и смог последовательно добиться должности заместителя прокурора Чапаевска, начальника отдела следственного управления прокуратуры Самарской области и прокурора Отрадного.