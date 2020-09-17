Умер экс-вратарь «Крыльев Советов» Юрий Котляров

Кроме куйбышевских «Крыльев Советов» Юрий Котляров защищал ворота уфимского «Строителя», хабаровского СКА, саратовского «Сокола» и тольяттинского «Торпедо». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Скончался бывший вратарь «Крыльев Советов» Юрий Котляров, который выступал за команду в 1967, 68 и 70 годах. Об этом сообщили в самарском клубе.

- Сегодня на 73-м году жизни ушел из жизни голкипер нашей команды конца 60-х годов Юрий Котляров. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Васильевича. Мы скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении «КС».

Кроме куйбышевских «Крыльев Советов» Юрий Котляров защищал ворота уфимского «Строителя», хабаровского СКА, саратовского «Сокола» и тольяттинского «Торпедо».