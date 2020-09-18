Гибелью мужчины на пороге самарской поликлиники заинтересовалась прокуратура

Когда медики принесли нашатырь, мужчина на него уже никак не реагировал Фото: принтскрин видео.

В четверг, 17 сентября, в Самаре произошел трагический случай: прямо на пороге поликлиники № 14 в Промышленном районе умер пожилой мужчина. Очевидцы говорят, что медики не торопились оказать ему помощь.

В соцсетях появилось видео с места событий: из дверей поликлиники выходит женщина, она несет нашатырь, но мужчина на него уже никак не реагирует. Вторая сотрудница поликлиники озвучивает «свежую» мысль: надо вызвать скорую помощь. Люди, стоявшие вокруг, негодуют: 15 минут уже как прошло с того момента, как он упал, конечно, вызвали уже, спасибо за совет! Бабушка, которая в тот день была с погибшим, тихо всхлипывает: «Сереженька!»

«Комсомолка» направила в минздрав официальный запрос с просьбой объяснить, как сотрудники поликлиники должны были действовать в таком случае: кто кому должен доложить, какие действия они обязаны предпринять, что было сделано по факту. О полученном ответе мы сразу расскажем нашим читателям.

Тем временем на ситуацию уже обратили внимание надзорные ведомства. Прокурор Самары Никита Зубко поручил провести проверку всех обстоятельств произошедшего. Были ли действия сотрудников поликлиники своевременны, достаточны и профессиональны? Надеемся, что это станет ясно в ближайшее время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.