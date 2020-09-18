Самарские ученые разработали спрей для защиты от коронавируса

Чудо-спрей испытывали в ковидных госпиталях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские ученые, работающие в технопарке «Жигулевская долина» придумали спрей для профилактики самых разных инфекций, в том числе COVID-19.

– В основе продукта – культуры живых лактобактерий, которые образуют биопленку и не дают вирусу зафиксироваться на слизистых, - объясняет гендиректор биотехнологической компании «Инбио Лаб», которая вела разработку, Иван Тюмин. - Лактобактерии вырабатывают молочную кислоту, которая не позволяют размножаться вирусам и патогенным бактериям, поэтому спрей помогает повысить местный иммунитет носоглотки - именно она является «входными воротами» для инфекции.

Клинические испытания препарата начали в июле, в них участвовало более 1000 медиков, которые работали в так называемых «красных зонах» ковидных госпиталей. В опытной группе было на 20% меньше заболевших, чем в среднем среди медперсонала, не участвовавшего в эксперименте. Пустят ли «Лактоспрей» в производство и есть ли на него уже покупатели, пока не известно.