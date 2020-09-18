На трассе М-5 в Самарской области «Приора» залетела прямо под фуру

Авария произошла рано утром на трассе М-5 Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня, 18 сентября, рано утром на трассе М-5 произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль «Лада Приора» влетел прямо в фуру. Авария произошла в 4.40 утра на 1114 км трассы М-5 «Урал».

- По предварительным данным, «Приора» двигалась со стороны Самары в направлении Уфы, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с фурой DAF с полуприцепом, которая двигалась в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На водителе фуры - ни одной царапины, легковушка - всмятку, люди, которые сидели внутри, сильно покалечены.

33-летнего мужчину, управлявшего легковушкой, доставили в больницу, врачи пытались его спасти, но он умер от полученных травм. Его 24-летний пассажир госпитализирован, врачи продолжают бороться за его жизнь. Оба мужчины имели регистрацию в Ульяновской области.

По факту ДТП в полиции назначили проверку, которая установит точно, что стало причиной трагедии.