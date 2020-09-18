Призрачный гонщик: самарцы засняли на видео автобус со шлейфом дыма и огня

Водитель автобуса, несмотря на возгорание, продолжал ехать по трассе

Днем в пятницу, 18 сентября, жители Самары стали свидетелями необычной картины. По одной из дорог города, предположительно, по Волжскому шоссе, ехал автобус со шлейфом дыма и вырывающимся пламенем из выхлопной трубы. Очевидцы засняли это происшествие на видео.

- Автобус едет весь в дыму. Из выхлопной трубы огонь вырывается, - поделились свидетели ЧП в соцсетях.

Интернет-пользователи уже в шутку прозвали этот автобус Призрачным гонщиком — как героя комиксов, который собирал и отправлял в ад души грешников. Многих горожан удивило то, что водитель автобуса не остановился, а зачем-то продолжил движение. Этим же вопросам задались и сотрудники департамента транспорта. Его они адресовали в твиттере перевозчику — компании «СамараАвтоГаз». Там пообещали все проверить и отметили, что автобус уже доставили в парк для ремонта.