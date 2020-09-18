В Самаре двух чиновников отдали под суд за крышевание рыбного бизнеса

На двоих за 8 лет чиновники получили 504,5 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи направили в суд уголовное дело о крышевании рыбного бизнеса. Под подозрением - два бывших сотрудника администрации Железнодорожного района Самары.

- По версии следствия, один из них получал взятки с 2012 го 2018 гг. Деньги брал как лично, так и через посредников. Общая сумма взяток составила 440 тысяч рублей, - говорят в региональном Следственном комитете. - В 2018-2020 гг он уже выступал посредником в передаче денег другому обвиняемому. Тот в общей сложности получил 64,5 тысячи рублей.

Предполагается, что деньги передавали не фирмы, а так называемые физические лица за "\общее покровительство в осуществлении розничной торговли рыбной продукцией".

Бывшим чиновникам обвинение предъявлено в по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве", им грозит реальное лишение свободы и крупные штрафы.