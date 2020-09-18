На выборах в Самарской области автомобиль одного из кандидатов превратили в «мумию»

Авто обмотали туалетной бумагой. Фото: соцсети

На выборах 13 сентября 2020 в Самарской области произошел весьма неприятный случай. Во время подсчета голосов избирателей в Борском районе неизвестные злоумышленники изуродовали автомобиль одного из кандидатов – Александра Темлянцева (КПРФ). Автомобиль обмотали туалетной бумагой и поцарапали. Мужчине пришлось довольно долго разматывать машину, чтобы уехать.

Одна из наблюдательниц этого избирательного участка уже предположила, что в происшествии могут быть замешаны другие кандидаты в депутаты, которые таким образом хотели унизить Темлянцева.

Александр Темлянцев написал заявление в районную прокуратуру. Теперь разбираться в случившемся предстоит правоохранителям