«Совсем потеряли бдительность!»: власти сделали жесткое заявление об ужесточении масочного режима в Самаре

Число заболевших растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти сделали жесткое заявление об ужесточении масочного режима в Самаре. Горожан обвинили в том, что они совершенно потеряли бдительность и не желают соблюдать масочный режим. И в этом – главная причина серьезного роста заболеваемости коронавирусом, который отмечается в регионе в последние дни и даже недели.

- Число заболевших растет, ситуация вызывает озабоченность. И это не только сезонные объективные причины виноваты. Это полная потеря населением бдительности и внимания к собственному здоровью! – возмутился зампредседателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. – Власти на местах ослабили контроль за соблюдением ограничительных мер. В транспорте никто маску не надевает, в том числе кондуктора и водители, без защиты ездят даже пожилые. В торговых центрах, аптеках – ни социальной дистанции, ни масочного режима, ни контроля!

Министр здравоохранения региона Армен Бенян заявил, что если самарцы еще не заболели, то это либо везение, либо соблюдение элементарных защитных мер. Медики посетовали, что при первых признаках респираторных заболеваний самарцы не спешат обращаться к врачам. Впрочем, горожане сообщают, что к врачам сейчас попасть не так-о просто, а в поликлиниках выстраиваются серьезные очереди.

Власти заявили, что все ограничительные меры – например, по нахождению в общественном транспорте и общественных местах непременно в масках – никто не отменял. Более того, из общественного транспорта снова начнут высаживать пассажиров без масок.

– Общественный транспорт не тронется, пока пассажир либо не наденет маску, либо не выйдет из салона, - категорично заявила глава Самары Елена Лапушкина.

Несознательным горожанам грозят штрафами до 30 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч.