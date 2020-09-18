В Самарскую область привезли вакцину от коронавируса

В первую очередь будут прививать медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса. Об этом стало известно вечером в пятницу 18 сентября на заседании областного оперштаба.

Первая партия вакцины от злополучного COVID-19 получилась совсем небольшой- всего 42 дозы. Однако, как пообещали региональные власти, в самое ближайшее время в регион должны завезти еще 2776 порций чудодейственного средства. Впрочем, до массовой вакцинации пока далеко.

- В первую очередь прививки будут делать медикам, - заявили в оперштабе.

А вот прививки от гриппа доступны всем. Пол данным минздрава, «укололись» от сезонного вируса уже 16% жителей региона. На это ушло 76% имеющейся в регионе вакцины от гриппа. Но уже 25 сентября в Самарскую область должны привезти новую партию.