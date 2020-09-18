В Самарской области для больных гриппом и пневмонией приготовили еще три стационара

Для больных с пневмонией приготовили новые места Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области для больных с тяжелым течением пневмонии, гриппа и ОРВИ подготовили еще три стационара. Об этом на заседании регионального оперштаба 18 сентября сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

- Дефицита коечного фонда в Самарской области нет, из развернутых на данный момент коек в резерве находится 689, - сообщил Армен Бенян.

Как отметил министр, больше всего заболевших в регионе фиксируется в Самаре, Тольятти и Сызрани. За последнюю неделю число зараженных коронавирусом увеличивается на 100-120 человек в день.

- Чаще всего COVID-19 выявляется у людей с симптомами ОРВИ, - пояснили в минздраве. - Среди самарцев с подтвержденным коронавирусом больше всего людей в возрасте 30-60 лет. Однако на 6% выросла доля заболевших в возрасте старше 65 лет.