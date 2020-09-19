В Самарской области машина ушла под воду вместе с пассажирами

Люди погибли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трагедия случилась 18 сентября примерно в 21:18. В это время на спасательную станцию «Центральная» поступил звонок из села Рождествено. Звонивший сообщил, что на грузопассажирской пристани Рождествено автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пробив ограждение, попал в воду. Очевидцы отметили, что в машине находились два человека. Кстати, на момент ЧП парома у причала не было.

Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия на спасательном катере. В дежурной смене было три человека. Чтобы поднять на поверхность водителя и пассажира потребовалось специальное оборудование.

Свет автомобильных фар пробивался сквозь толщу воды к поверхности и обозначая местоположение машины. Автомобиль находился на дне примерно в 10 метрах от причала.

В 22:30 работы на пристани Рождествено были закончены. Водитель и пассажир были подняты на поверхность и переданы полицейским.