Еще девять жителей Самарской области умерли от коронавируса

Всего в регионе от вируса умерли 172 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жертвами коронавируса стали 172 человека. О причинах смерти девяти жителей региона стало известно за минувшие сутки.

Так среди умерших 66-летний мужчина, страдавший заболеванием эндокринной системы. Также в оперативном штабе сообщили, что спасти не удалось 5 женщин:- 74 лет, 85, 80 и 82 лет, а также и 61-нюю пациентку. Все они имели заболевания сердечно-сосудистой системы. Еще у нескольких умерших – женщины 58 лет и мужчины 58 лет – были заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Еще одна умершая – 42-летняя женщина - болела инфекционным заболеванием.

По данным на 19 сентября победить вирус удалось – 8210 жителей региона. На данный момент показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,39, по стране - 13,25. Коэффициент летальности в области также ниже среднего по стране - 1,63, в стране - 1,76.

За сутки из медицинских учреждений региона выписали 155 человек.