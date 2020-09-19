Стали известны подробности ЧП с рухнувшим в воду автомобилем на пристани Рождествено

Люди погибли Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Сотрудники самарской транспортной полиции подробнее рассказали о страшном ЧП, что произошло на пристани Рождествено в Самарской области 18 сентября. Наряд транспортной полиции также работал на месте происшествия.

Как сообщили в ведомстве, с пристани, что служила для заезда и выезда автомобилей на грузовой паром, упал в воду легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В машине находились два человека - 58-летняя женщина и 47-летний мужчина. Увы, они не смогли выбраться из машины после падения в воду и погибли.

- По предварительным данным, машина стояла в нескольких метрах от края пристани, потом по неустановленным причинам покатилась с включенным двигателем и сорвалась в воду. На момент происшествия паромная переправа не производилась, - сообщили в транспортной полиции.

Личности погибших уже установлены. Местные жители рассказали, что утонувший мужчина - директор местного магазина.

Для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сотрудники Самарского линейного отдела полиции проводят проверку.

19 сентября в 09.00 водолазы начали работы по подъему утонувшего автомобиля. Машину нашли на глубине десять метров. Чтобы поднять машину на поверхность пришлось использовать автокран. В 10:45 автомобиль подняли на палубу дебаркадера.

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