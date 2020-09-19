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Коронавирус Covid-19

Еще 155 жителей Самарской области смоли победить коронавирус

Всего в регионе выздоровели 8210 человек
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Число выздоровевших выросло

Число выздоровевших выросло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области справиться с новой короновирусной инфекцией удается 80% пациентам, об этом сообщает региональный оперштаб. По данным на 19 сентября в регионе зарегистрировано 10550 случаев коронавируса, при этом 8210 человек смогли выздороветь. В том числе за минувшие сутки лечебные учреждения покинули 155 жителей области.

Так, 44 человека выписаны из стационаров Самара, Тольятти и Похвистнево. Еще 111 человек завершили амбулаторное лечение, среди них жители Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Новокуйбышевска, Волжского района, Кинеля и Похвистнево.

За минувшие сутки проведено 4702 лабораторных исследований на КВИ. В нарастающим итогом - 659877.

На 18 сентября меднаблюдение проводится в отношении 251 человека.

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