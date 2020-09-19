Александр Живайкин вручил награды участникам Поволжской агропромышленной выставки

Уже в 22-ой раз в п. Усть-Кинельский проводится Поволжская агропромышленная выставка. Более 500 участников из 19 регионов России выставляют здесь свою продукцию. Агропромышленный комплекс представлен здесь во всём многообразии. Для профессионалов это хорошая возможность заявить о себе, обменяться опытом, для всех остальных – приобрести товары местного производства, увидеть арсенал сельхозтехники.

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин уверен, что этот сельскохозяйственный форум - одно из самых значимых событий для самарских аграриев.

- Эта выставка стала визитной карточкой нашего региона. Она охватывает буквально все отрасли агропромышленного комплекса. Гости выставки могут узнать, чем богат каждый район нашей губернии, - отметил Александр Живайкин. - Запланированы семинары, мастер-классы, различные презентации. Такое многообразие и мощь аграрных технологий, радушие и оптимизм царят на выставке. Уверен, что это событие даст определённый импульс развитию отрасли!

Александр Живайкин побывал на конкурсном показе сельхозживотных и вручил награды областного парламента работникам самарского агропрома.