В самарский Музей Модерна привезли ценный груз из Третьяковской государственной галереи

А вы пойдете на выставку? Фото: Архив "КП"

С 25 сентября филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет на площадке Музея Модерна выставку «Стихии Анны Голубкиной». Анна Голубкина – один из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века, она принадлежала к плеяде русских мастеров эпохи Серебряного века.

В экспозиции будут представлены произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея.

Для Самары выставка «Стихии Анны Голубкиной» — важное событие. Во-первых, это первая выставка самарского филиала Государственной Третьяковской. Во-вторых, многие работы Голубкиной покидают Москву впервые за 70 лет. Ранее их вывозили лишь во время эвакуации в годы войны. Всего в залах Музея Модерна разместят почти сто экспонатов: уникальные произведения из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины и не только.

Продлится выставка до 13 декабря.