В Самаре возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Куйбышевском районе

Прокуратура отметила нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Куйбышевского района Самары проверила, как исполняется законодательство в сфере атмосферного воздуха на территории Куйбышевского района. Оказалось, нарушения есть.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с июля по август этого года на стационарном посту ПНЗ № 8, что находится по адресу ул. 40 лет Пионерии и на стационарном посту ПНЗ № 91, что расположился на Софийской площади в Куйбышевском районе Самары, зафиксированы превышения допустимых норм содержания загрязняющих воздух веществ.

Эксперты зафиксировали сразу несколько серьезные нарушений. Так согласно экспертным заключениям № 13 от 28.08.2020 и № 14 от 02.09.2020 содержания сероводорода превышало норму в 1,6, в 1,2 и в 3,5 раза.

Сейчас сотрудники ведомства направили в полицию материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».