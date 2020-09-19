Из-за коронавируса отменили футбольный матч «Акрон» - «Енисей»

фото Мария Джаши. ФК Акрон

Печальная новость пришла для любителей футбола. Матч «Акрон» - «Енисей», к сожалению, отменен. Причина отмены – положительный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию некоторых игроков красноярского клуба.

Как сообщается на сайте тольяттинских футболистов, Футбольная Национальная Лига уведомила клуб «Акрон» о невозможности ФК «Енисей» принять участие в матче 11 тура Олимп-Первенства ФНЛ.

- Матч 11-го тура Олимп-ФНЛ «Акрон» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у ряда игроков и сотрудников ФК «Енисей». Решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, красноярским футболистам засчитают техническое поражение.