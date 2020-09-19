Анна Щербакова оторвалась от соперниц на первом этапе Кубка России на 13 баллов

Удачи в произвольной программе Фото: принтскрин видео.

В эти дни в Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию. 19 сентября спортсмены показали свои программы в дисциплинах «Танцы на льду. Произвольный танец», «Женщины. Короткая программа», «Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец» и «Мужчины. Короткая программа».

Во время соревнований свой личный рекорд установила двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Она лучше всех откатала короткую программу. За свой прокат спортсменка получила 82,13 балла, что на 13 баллов больше, чем у ближайшей соперницы.

Второе промежуточное место занимает Майя Хромых. У нее 69,28 балла. На третьем месте - Анна Фролова. Она заработала 68,29 балла.

Завтра в произвольной программе определится победитель первого этапа Кубка России по фигурному катанию 2020/21.