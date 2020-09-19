Жёлтый уровень опасности: в Самарской области ожидают сильный ветер

Оставайтесь дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники регионального МЧС предупреждают жителей Самарской области о резком ухудшении погоды. Тем, кому сегодня казалось, что хуже быть не может, завтра из дома лучше вообще не выходить. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 20 сентября местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Чтобы все были здоровы и целы, сотрудники МЧС России по Самарской области рекомендуют при усилении ветра, не покидать здания, не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Прятаться у стен домов, за остановками и под деревьями – плохая идея. Высока вероятность того, что в вас что-то прилетит.

Синоптики Приволжского УГМС также отмечают, что грядущей ночью будет облачно, местами сохранится кратковременный дождь. Температура воздуха при этом опустится до 3...8 °C.

В воскресенье днем, будет также облачно. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 8...13 °C.