Самарец взял серебро чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

Фото пресс-служба DRIFT THAT

19 сентября в Самаре прошел чемпионат DRIFT THAT. Дождь не помешал соревнованиям. В этом году DRIFT THAT прошел одним днем. За первое место боролись водители из Самарской области, Татарстана, Башкортостана и других регионов ПФО. За два дня тренировок и соревнований пилоты сожгли более 200 шин.

Пилоты в погоне за победой должны были пройти трассу в управляемом заносе на максимальной скорости. В итоге рекордом соревнований – 100-110 км/ч.

В этом году на третьем месте оказался Евгений Ташев из Саратова. Он выступал на своем Nissan Skyline. На втором месте Семен Салтыков из Самары. Он показав мастерство управления BMW E46. Первое место завоевал Тараса Шатова из Казани. Он «пилотирует» Nissan Silvia S15.