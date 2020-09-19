ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Авроры попало на видео

Видео группы ДТП 163 Самара Фото: принтскрин видео.

На пересечении улиц Гагарина и Авроры в Самаре нередко происходят ДТП. Одно из них попало на запись видео регистратора.

На перекрестке столкнулись две иномарки - «Рено» и «Мицубиси». На видео четко виден сам момент столкновения. Автомобиль «Мицубиси» поворачивал налево. Машина буквально выныривает из-за «Калины», что также стоит на поворот. В итоге водитель иномарки, совершая маневр, не заметил «Рено», которая едала прямо по Авроре.

- Не убедившись в безопасности своего манёвра, - прокомментировали самарские автолюбители. – Ну, куда так спешил. Подождал бы 30 секунд и спокойно повернул.

Подробности ДТП сейчас устанавливаются.