На вечеринку знакомств в самарский ночной клуб заявились полицейские

Очевидцы засняли людей в штатском, которые нагрянули в "Трубу" в поисках наркотиков Фото: принтскрин видео.

В ночь с 19 на 20 сентября в баре "Труба" на ул.Ерошевского в Самаре проходила вечеринка знакомств. Посетители отдыхали, танцевали, выпивали, как вдруг веселье резко оборвалось - в заведение нагрянула полиция и кинологи с собакой.

- Они искали наркотики, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" очевидцы событий. - Большинство из них были в "штатском" и в масках. Полтора часа никого не впускали и не выпускали, даже в туалет.

По предварительным данным, проверка оказалась безрезультатной - ничего запрещенного силовикам найти не удалось, поэтому эта ночь обошлась без задержаний.

- Настроение подпортили, конечно, в самый разгар веселья же пришли, - делятся посетители заведения. - Ну зато наркоманов среди нас точно не было.

Между тем, никакой информации на сайте областной полиции о рейде пока нет. Была ли "Труба" единственным заведением, куда нагрянули силовики? С чем связан визит? Неужели кто-то "подсказал", что внутри можно найти "запрещенку"? Ответов на эти вопросы пока нет.