Четыре человека пострадали в ДТП из-за опрометчивого поворота

Иномарка не уступила дорогу ВАЗ-2112 Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 19 сентября в Безенчукском районе столкнулись Kia Rio и ВАЗ 2112, в результате травмы получили 4 человека.

- По предварительным данным, правила нарушил водитель Kia Rio, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - При повороте налево он не уступил дорогу ВАЗ 2112, хотя именно у второго автомобиля было преимущество в движении, потому что он двигался по главной дороге.

Столкновение произошло на 1 км автодороги "Самара-Волгоград-Безенчук-Осинки", пострадали 4 человека - оба водителя и пассажиры легковушек. Их всех доставили в больницу, где им оказали первую помощь. Госпитализация была признана необходимой для водителя ВАЗ 2112 и для пассажира, который ехал в иномарке. Пострадавшим - 19 и 20 лет.

Всего же, по данным самарской полиции, за прошедшие сутки в регионе произошло 13 ДТП с пострадавшими, в которых погиб один человек.